Дуги Бримсон: "Аргентинская пресса ненавидит англичан с Фолклендской войны"

Автор ряда популярных книг о футбольных болельщиках Дуги Бримсон поделился с "СЭ" мнением о том, что фанаты из России и Аргентины планируют устроить акцию по избиению английских болельщиков на чемпионате мира.

- Вы что-нибудь слышали о том, что российские и аргентинские ультрас планируют объединиться и устроить драку с болельщиками из Англии?

- Честно говоря, нет. И даже не представляю себе подобное. Аргентинская пресса ненавидит англичан со времен Фолклендской войны и любит фабриковать разные истории, подобные этой. В "Зените" много футболистов из Южной Америки, это клуб, за которым следят на континенте. Но раньше я о подобных союзах между Россией и Аргентиной ничего не слышал.

- А между другими странами?

- Только на уровне разговоров. Несколько лет назад была информация, что бельгийские и голландские фанаты объединятся, чтобы напасть на немцев, но на деле ничего подобного не происходило. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ультрасоюз нерушимый. Футбольные хулиганы России и Аргентины объединяются против англичан