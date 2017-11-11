ДР Конго победила Гвинею, но не пробилась на ЧМ-2018

Сборная ДР Конго в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 победила команду Гвинеи со счетом 3:1.

В турнирной таблице группы A сборная Туниса, сыгравшая вничью с Ливией (0:0), заняла первое место и завоевала путевку на чемпионат мира в России. Второй стала ДР Конго , третьей - Ливия, четвертой - Гвинея.

Чемпионат мира

Африка

3-й раунд

Группа A

ДР Конго - Гвинея - 3:1 (0:0)

Голы: Сидибе, 61 - в свои ворота (1:0). Карамокоба, 71 (1:1). Болинжи, 90+2 - с пенальти (2:1). Кебано, 90+3 (3:1).

Судья: Алиум (Камерун).

11 ноября. Киншаса. Стадион Stade des Martyrs de la Pentecote.