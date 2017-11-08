Доменико Кришито: "Будет тяжело вернуться в сборную, но я все еще надеюсь на это"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отказался комментировать непопадание в состав сборной Италии на стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Швеции. Игрок обороны питерцев назвал свою команду фаворитом, но призвал болельщиков избежать недооценки соперника.

В последний раз Кришито выступал за сборную Италии в 2014 году. В общей сложности он провел за национальную команду 22 матча.

- Я забиваю, делаю голевые передачи и работаю с одним из лучших тренеров Италии, - цитирует CalcioNews24 Кришито. - Продолжаю мечтать о возвращении в сборную Италии, но не хочу комментировать выбор тренеров. Будет тяжело вернуться, но я все еще надеюсь на это.

Матчи плей-офф против Швеции? Италия - фаворит, но шведы соперничали с Францией, не пустили на турнир Голландию. У них нет Ибрагимовича, но не стоит недооценивать соперника. На своем поле они будут очень опасны.

Напомним, Италия и Швеция разыграют одну из четырех путевок на чемпионат мира в стыковых матчах. Первая игра состоится 10 ноября в Швеции, ответная - 13 ноября в Италии.