Дмитрий Губерниев – о бойкоте ЧМ англичанами: "Эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал "СЭ" заявление британского правительства о возможном бойкоте чемпионата мира-2018. По мнению специалиста, такие вопросы сначала нужно решать с самими спортсменами.

– Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают! – заявил Губерниев. – Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить. Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно.

То же самое хочу сказать и про биатлонистов, которые не хотят ехать в Тюмень, и про норвежскую федерацию... Вы спортсменов спросите! Когда Самуэльссон бредит о том, что его поддерживает большинство, это нет так. Спортсмены приедут бороться за Кубок мира! У молодежи мозги затуманены – что им вливают в уши, то они и говорят. А политики решают свои задачи, которые не имеют ничего общего со спортом. (Игорь НОВИКОВ)