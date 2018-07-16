Диего Марадона: "Организация ЧМ-2018 была великолепной"

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона остался доволен организацией чемпионата мира-2018. В понедельник чемпион мира-1986 прибыл в Брест - в мае он был назначен председателем правления местного "Динамо".

- Мы видели очень хороший мундиаль, многие команды удивили, многие игроки себя хорошо показали, - цитирует ТАСС Марадону. - Организация была великолепной. Были учтены все детали.

Сборная России смогла выбить чемпиона мира - Испанию. У них не было ни Неймара, ни Азара. России надо было бежать и не терять мяч.

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