Диего Марадона: "Не питаю надежд на успех сборной Аргентины на чемпионате мира"

Легенда мирового футбола Диего Марадона рассказал про реформы, которые нужны аргентинскому футболу, а также добавил, что не рассчитывает на успех сборной Аргентины на чемпионате мира 2018 года.

- В этой ситуации нужно смотреть вперед, вернуться к своим корням, искать игроков в молодежных лигах и ввести требование, чтобы игроки не выезжали из Аргентины до того, как им исполнится 18-19 лет, - цитирует RT Марадону. - Новый президент Аргентинской ассоциации футбола обещал мне одно, а делает совершенно противоположное, так что я не питаю больших надежд на успех аргентинской сборной на этом мундиале. Я предпочитаю думать о том, что будет после чемпионата, о том, как будут играть ребята в чемпионатах до 15, до 17, до 20 лет. Вот это меня действительно заботит.