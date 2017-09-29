Дидье Дешам: "Жиру может лишиться места в сборной Франции"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен количеством игрового времени, которое получает форвард Оливье Жиру в "Арсенале". Специалист отметил, что отстутствие игровой практики может повлечь за собой последствия.

Напомним, в четверг Жиру, поразив ворота БАТЭ в матче Лиги Европы, довел общее число голов в составе "канониров" до 100.

– Жиру редко играет, он выходит на поле в Лиге Европы, – цитирует L`Equipe Дешама. – Не стану отрицать его вклад, у него очень хорошая статистика (6 голов в 7 матчах за сборную в 2017 году. – Прим. "СЭ"), но я предпочту ему игрока, который играет в клубе постоянно. Он решил остаться в "Арсенале". Это его выбор, у которого могут быть последствия.

В этом сезоне Жиру принял участие во всех шести матчах чемпионата Англии, ни разу не попав в стартовый состав. Его общее игровое время составляет 114 минут, за которые он отметился 1 голом.