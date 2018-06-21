21:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Россия провела две прекрасные игры"


Главный тренер сборной Франции  Дидье Дешам заявил, что болельщики сборной России могут гордиться своей командой. Россия досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии: над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

Сборная России провела две прекрасные игры, поздравляю с победой, - цитирует француза ТАСС. - Это очень хорошо для России как организатора чемпионата мира по футболу. Российские болельщики могут гордиться своей командой.

Сборная России выступает в группе А. Ей предстоит встретиться с Уругваем (25 июня, Самара).

 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5313139

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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