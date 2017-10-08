Дидье Дешам: "Франции нужно обязательно побеждать Белоруссию, все зависит от нас"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Болгарией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что его команда совершила много ошибок во встрече. Он также добавил, что французы должны побеждать команду Белоруссии в заключительной игре квалификации.

– Это был сложный матч с большим количеством ошибок. Мы не лучшим образом провели второй тайм, соперник действовал агрессивнее, – приводит FourFourTwo слова Дешама. – Впереди у Франции еще одна игра, и все зависит от нас. Нужно обязательно побеждать.

В заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018 Франция сыграет с Белоруссией, встреча пройдет 10 октября. В случае победы французы гарантируют себе первое место в группе А и прямую путевку в финальную часть турнира.