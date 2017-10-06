Даррен Флетчер: "Шотландия в восторге, но мы только на полпути в Россию"

Полузащитник сборной Шотландии Даррен Флетчер после победы над Словакией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что его партнеры были терпеливы и воспользовались предоставленным шансом. По мнению капитана национальной команды, они находятся только на полпути в Россию.

- Когда вы продолжаете создавать шансы, вы знаете, что рано или поздно забьете, - приводит Sky Sports слова Флетчера. - У нас были шансы, и мы продолжали верить. Мы были терпеливы. Когда противник защищается в десять человек, надо их обыгрывать. Мы продолжали гнуть свою линию и добились результата.

Сегодня мы выполнили первую часть задачи. Все в восторге и взволнованы, но мы только на полпути в Россию. Впереди игра со Словенией в воскресенье.