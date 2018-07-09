Чорлука опубликовал фото с игроками сборной России, прикрепив флаг РФ

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука выложил фотографию с партнерами по "Локомотиву" Алексеем и Антоном Миранчуками и полузащитником "Спартака" Александром Самедовым.
- Всегда приятно видеть своих друзей, как нынешних игроков "Локомотива", так и бывших, - написал в Инстаграме Чорлука, прикрепив к публикации эмодзи с изображением флага России.
11 июля сборная Хорватии на московском стадионе "Лужники" сыграет против команды Англии в полуфинале чемпионата мира-2018.
Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)
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- Александр Самедов
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- Алексей Миранчук
- Антон Миранчук