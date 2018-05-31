Читатели "СЭ": Игнашевич – лучший полевой игрок против Австрии

Лидером сборной России в товарищеском матче против Австрии (0:1) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Игоря Акинфеева. За голкипера ЦСКА, который несколько раз спас команду, отдали голоса 55,9 процента респондентов (11 193 из 20 037 человек).

Второй результат у 38-летнего одноклубника Акинфеева Сергея Игнашевича (9,0 %), который провел первый матч за сборную за два года. Третье место за полузащитником "Спартака" Романом Зобниным (5,7 %). Далее расположились еще один армеец Александр Головин (4,9), Владимир Гранат из "Рубина" (3,2 %) и форвард "Зенита" Артем Дзюба (2,8 %).

Это был третий матч сборной России в 2018 году. В общем зачете лидирует Головин, у которого 13 баллов. Следом идут: Акинфеев (12), Зобнин (8), Смолов (6), Игнашевич (5), Смольников (4), Лунев и Алексей Миранчук (по 3), Гранат, Ерохин, Жирков, Самедов (по 2), Дзюба (1).

По традиции после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)