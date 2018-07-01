23:56 1 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черышев и Фернандес поблагодарили бога после победы над Испанией


Футболисты сборной России Денис Черышев и Мариу Фернандес поблагодарили бога после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над командой Испании. Россияне победили испанцев в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:3).

Спасибо Господи за всё! Флп 4:13 Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, - написал Черышев на своей странице в Инстаграме.

 

- Наша сила исходит от бога, который творит чудеса. Слава богу, - написал Фернандес в своем Инстаграме.

 

Nossa força vem de Deus que faz Milagres , Gloria a Deus 🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Mario Figueira Fernandes (@mario.fernandes02) 1 Июл 2018 в 1:06 PDT

 

 Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

Испания - Россия

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