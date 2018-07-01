Черышев и Фернандес поблагодарили бога после победы над Испанией

Футболисты сборной России Денис Черышев и Мариу Фернандес поблагодарили бога после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над командой Испании. Россияне победили испанцев в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 4:3).
- Спасибо Господи за всё! Флп 4:13 Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, - написал Черышев на своей странице в Инстаграме.
- Наша сила исходит от бога, который творит чудеса. Слава богу, - написал Фернандес в своем Инстаграме.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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