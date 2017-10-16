Черкизово станет базой арбитров на чемпионате мира

База, где будут тренироваться арбитры ЧМ-2018, расположится в Москве на территории "РЖД Арены" в Черкизово, информируют "Известия".

Отмечается, что все уже согласовано и утверждено. На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров. Жить судьи будут неподалеку от "РЖД Арены" в одной из ближайших гостиниц.

"Локомотиву" придется менять покрытие поля, где будут заниматься арбитры. Судьи будут заниматься на одном из запасных полей на территории арены, расположенном около восточной трибуны. Ранее на этом поле был искусственный газон, но его потребовали заменить на естественный. При этом сам "Локомотив" не получит никакой финансовый выгоды от задействования его стадиона в грядущем мундиале.