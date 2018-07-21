Черчесов ушел от вопроса о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что ему нравится работать с национальной командой. Вместе с тем, он не стал говорить о своем будущем в сборной.

– Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится, – цитирует "Р-Спорт" Черчесова, который не стал отвечать на вопрос о том, хочет ли продолжить работать с командой.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Его контракт истекает 31 июля. Под его руководством россияне на домашнем чемпионате мира добились лучшего результата в новейшей истории – вышли в 1/4 финала, где уступили будущему вице-чемпиону Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Станислав Черчесов: "У Джордано Бруно не нашлось своего Мутко" //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //

Страна заболела футболом. Как это было //

Россия на чемпионате мира. Главная статистика

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь