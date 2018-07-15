18:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черчесов смотрит финал ЧМ-2018 с трибун "Лужников"

Скриншот сториз с Инстаграма Александра ОВЕЧКИНА.
Скриншот сториз с Инстаграма Александра ОВЕЧКИНА.

В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники". На игре присутствует главный тренер команды России Станислав Черчесов. Об этом в своем Инстаграме сообщил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, опубликовав совместную фотографию с наставником отечественной сборной и председателем оргкомитета "Россия-2018" Аркадием Дворковичем.

Франция - Хорватия:  онлайн-трансляция матча 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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