Черчесов смотрит финал ЧМ-2018 с трибун "Лужников"

В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники". На игре присутствует главный тренер команды России Станислав Черчесов. Об этом в своем Инстаграме сообщил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, опубликовав совместную фотографию с наставником отечественной сборной и председателем оргкомитета "Россия-2018" Аркадием Дворковичем.

Франция - Хорватия: онлайн-трансляция матча