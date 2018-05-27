Черчесов рассказал о самочувствии Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нападающего команды Федора Смолова, который ранее получил небольшую травму.

– Насколько велики были ваши опасения, когда травму на тренировки получил Федор Смолов? И не помешает ли ушиб дальнейшему процессу его подготовки к ЧМ-2018?

– Есть икроножная мышца, из-за которой Смолов пропустил два дня, но есть и другие, нагрузка на которые продолжалась без пауз. Произошла такая ситуация – значит, мы делаем акцент на других мышцах, чтобы он был в тонусе. Последние две тренировки Федор провел целиком. Понятно, что когда мы оказываемся в неведении, вопросы возникают – но, слава богу, здесь есть кому позвонить, чтобы нас сразу приняли (на обследование, – Прим. "СЭ").

Тем более этот эпизод произошел прямо передо мной, и я вижу механику ситуации. Сомнения, понятно, всегда закрадываются, но МРТ их развеяло. Чему мы, естественно, рады.

– А что конкретно произошло в том эпизоде?

– Единоборство один в один Смолова с Гранатом, удар коленом в колено. Игровой момент, и в этом никаких проблем не было.

– Федор сейчас не жалуется на самочувствие, не испытывает болей?

– Нет. Сегодня он тренировался полностью со всеми, тем более эта тренировка была непростой. (Дмитрий СИМОНОВ, Игорь РАБИНЕР)

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