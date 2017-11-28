Черчесов - о жеребьевке ЧМ-2018: "Это же не концерт, где можно заказывать музыку"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что нет такой команды, с который бы ему не хотелось сыграть на чемпионате мира-2018. Он также добавил, что не разговаривал с защитником Василием Березуцким о его возможном возвращении в национальную команду.

Напомним, 35-летний Березуцкий в марте этого года принял решение завершить карьеру в сборной.

– Есть команды, с которым категорически не хотелось бы играть на чемпионате мира?

– Такого быть не может. Это же не концерт, где можно заказывать музыку, – сказал Черчесов. – Есть жеребьевка. Что она нам даст, к тому и будем готовиться. Во второй корзине есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Испания там – самая сильная. Наша игра с испанцами была хорошая. Но есть сборные, которые стабильно хорошо выступают на турнирах, и Испания – в их числе. Они будут одними из фаворитов ЧМ.

– Есть ли надежда, что мы увидим Березуцких на чемпионате мира?

—Василий Березуцкий принял решение сконцентрироваться на клубе. Мы внимательно за всеми смотрим. Последний раз я разговаривал с ним, когда поздравлял с 35-летием (20 июня. – Прим. "СЭ"). Все идет своим чередом. О возвращении в сборную мы в последнее время не разговаривали. (Александр МУЙЖНЕК)

Жеребьевка чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Кремле. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.