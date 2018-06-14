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Чемпионат мира. Видеоонлайн "СЭ"

ЧМ-2018 в России: на старте! Фото REUTERS Игорь ШАЛИМОВ и Сергей ЕГОРОВ в студии "СЭ". Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" ЧМ-2018 в России: на старте! Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ЧМ-2018 в России: на старте! Фото REUTERS

Сегодня на сайте "СЭ" запускается онлайн-проект, посвященный чемпионату мира по футболу.​

Что-то похожее "СЭ" уже делал во время Олимпиады в Пхенчхане. Тогда мы стартовали ранним утром и завершали лайв поздним вечером. Сейчас турнир проходит в России, и мы освещаем его практически в круглосуточном режиме.

В видеостудии "СЭ" будут специалисты и тренеры, футболисты и арбитры, поэты, рокеры и рэперы. Позовем и экстрасенса. И конечно, из разных городов России в эфир будут выходить наши специальные корреспонденты. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира.

И, конечно, – конкурсы с призами!

Ваш главный адрес на время ЧМ-2018

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