Чемпионат мира-2018 вызвал рекордный интерес у пользователей интернета

Чемпионат мира-2018 продемонстрировал рекордный интерес среди интернет-пользователей за всю историю турнира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ФИФА.

Сообщается, что пользователи на всех цифровых платформах ФИФА за время турнира совершили более 7,5 миллиарда действий. Публикации в социальных сетях ФИФА вызвали более 580 миллионов взаимодействий пользователей, а число подписчиков в социальных сетях Международной федерации футбола превысило 128 ммиллионов человек.

Также сообщается, что официальное приложение ФИФА, посвященное турниру, стало самым популярным в более чем в 128 странах, а официальный сайт организации возглавил мировой рейтинг футбольных сайтов.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.