Чемпионат мира-2018. Швеция – Корея: трансляция, видео

Сегодня, 18 июня, игровой день на чемпионате мира стартует поединком Швеции и Корее в рамках группы F. Команды встретятся на арене "Нижний Новгород", стартовый свисток прозвучит в 15.00 по Москве. Также в группе F играют Германия и Мексика, последняя накануне неожиданно победила действующих чемпионов мира.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Швеция – Корея. (ВИДЕО)

Другая встреча группы B между Португалией и Испанией состоится в Сочи и начнется в 21.00 по Москве.

Прямой эфир Швеция – Корея.

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