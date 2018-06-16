Чемпионат мира-2018. 16 июня. Победа Франции, ничья Аргентины и другие матчи

Группа C
Франция - Австралия - 2:1 (0:0)
Голы: Гризманн, 58 - с пенальти (1:0). Единак, 62 - с пенальти (1:1). Погба, 81 (2:1).
Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Канте, Толиссо (Матюиди, 78), Погба, Мбаппе, Гризманн (Жиру, 70), Дембеле (Фекир, 70).
Австралия: Райан, Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич, Леки, Единак, Муй, Рогич (Ирвайн, 72), Крус (Арзани, 84), Наббут (Юрич, 64).
Предупреждения: Леки, 13. Рисдон, 57. Толиссо, 76. Бехич, 87.
Судьи: Кунья. Таран, Эспиноса (все - Уругвай). ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Майдана (Аргентина), Лопеш Мартинш (Португалия).
16 июня. Казань. Стадион "Казань Арена".
Франция - Австралия: онлайн-трансляция
Перу – Дания
16 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 19.00 (Матч ТВ – 18.45).
Судьи: ГАССАМА (Гамбия). Бирумушаху (Бурунди), Этшиали (Алжир).
"Наши": Фарфан (Локомотив") – нет.
Перу - Дания: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 19.00 (время московское)
Группа D
Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1).
Нереализованный пенальти: Месси, 64 (вратарь).
Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).
Судьи: МАРЧИНЯК, Листкевич, Сокольницки (все Польша).
ВАР: Гейгер (США). Гиль (Польша), Флетчер (Канада), Варгас (Боливия).
16 июня. Москва. Стадион "Спартак". 44 190 зрителей.
Аргентина - Исландия: онлайн-трансляция
Хорватия – Нигерия
16 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 22.00 (Матч ТВ – 21.45).
Судьи: РИЧЧИ. Де Карвалью, ван Гассе (все – Бразилия).
"Наши": Чорлука ("Локомотив") – Идову ("Динамо" СПб, 2013-2014, "Амкар"), Муса (ЦСКА, 2012-2016, 2018).
Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское)
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