20:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Чемпион мира в шестой раз подряд не получил "Золотой мяч"


Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.

Всего три раза за 10 турниров лучшим игроком признавался футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м – аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м – бразилец Ромарио.

Начиная с 1998 года, обладателями "Золотого мяча" неизменно становятся игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место). (Кирилл БУРДАКОВ)

Обладатели "Золотого мяча" чемпионата мира

1982

Паоло РОССИ

Италия

1-е место

1986

Диего МАРАДОНА

Аргентина

1-е место

1990

Сальваторе СКИЛЛАЧИ

Италия

3-е место

1994

РОМАРИО

Бразилия

1-е место

1998

РОНАЛДО

Бразилия

2-е место

2002

Оливер КАН

Германия

2-е место

2006

Зинедин ЗИДАН

Франция

2-е место

2010

Диего ФОРЛАН

Уругвай

4-е место

2014

Лионель МЕССИ

Аргентина

2-е место

2018

Лука МОДРИЧ

Хорватия

2-е место
результаты опроса
31175 чел.
Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
Лука МОДРИЧ
40.4%
Кильян МБАППЕ
22.8%
Антуан ГРИЗМАНН
8.9%
Харри КЕЙН
1.9%
Эден АЗАР
13.6%
Кто-то другой
12.3%
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
Материалы других СМИ