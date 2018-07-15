Чемпион мира в шестой раз подряд не получил "Золотой мяч"

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.
Всего три раза за 10 турниров лучшим игроком признавался футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м – аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м – бразилец Ромарио.
Начиная с 1998 года, обладателями "Золотого мяча" неизменно становятся игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место). (Кирилл БУРДАКОВ)
Обладатели "Золотого мяча" чемпионата мира
|
1982
|
Паоло РОССИ
|
Италия
|
1-е место
|
1986
|
Диего МАРАДОНА
|
Аргентина
|
1-е место
|
1990
|
Сальваторе СКИЛЛАЧИ
|
Италия
|
3-е место
|
1994
|
РОМАРИО
|
Бразилия
|
1-е место
|
1998
|
РОНАЛДО
|
Бразилия
|
2-е место
|
2002
|
Оливер КАН
|
Германия
|
2-е место
|
2006
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
2-е место
|
2010
|
Диего ФОРЛАН
|
Уругвай
|
4-е место
|
2014
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
2-е место
|
2018
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
2-е место