Чемпион мира в шестой раз подряд не получил "Золотой мяч"

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата мира по версии ФИФА. Эта награда была впервые вручена на ЧМ-1982.

Всего три раза за 10 турниров лучшим игроком признавался футболист команды-победительницы. В 1982 году трофей получил итальянец Паоло Росси, в 1986-м – аргентинец Диего Марадона, а в 1994-м – бразилец Ромарио.

Начиная с 1998 года, обладателями "Золотого мяча" неизменно становятся игроки команд, уступивших в последнем матче (пять раз в финале и однажды в игре за третье место). (Кирилл БУРДАКОВ)

Обладатели "Золотого мяча" чемпионата мира