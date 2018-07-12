Бывший врач сборной России: "Скорее всего, Перишич пропустит игру с Францией. Но финал есть финал – может, и на уколах выйдет"

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал информацию о травме хавбека сборной Хорватии Ивана Перишича, который после встречи 1/2 финала ЧМ-2018 против Англии (2:1 дополнительное время) прошел медобследование. Выяснилось, что у него частичное повреждение портняжной мышцы.

– Успеет полузащитник восстановиться за три дня?

– Маловероятно – это ведь мышца передней группы бедра, самая длинная в нашем организме. Скорее всего, Перишич пропустит игру с Францией. Можно бандаж наложить, но это уже из области фантастики. Думаю, вряд ли что-то получится. Потому что это частичное повреждение, микронадрыв, во время матча будет сказываться и можно наломать дров, если выпустить футболиста – даже если анестезию сделать. Но, впрочем, финал есть финал.

– То есть Перишич может на уколах сыграть?

– Да. Потому что такое раз в четыре года бывает – травматологи и спортивные врачи должны что-то придумать.

– Сколько лечится подобное повреждение в обычных условиях?

– До трех недель. Но степень разрыва мы не знаем, может больше, а может и меньше. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)