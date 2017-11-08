Бывший вице-губернатор Петербурга признал себя виновным в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал себя виновным по делу о мошенничестве при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Как отмечается, бывший чиновник в октябре обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. После этого в отношении него было выделено в отдельное производство.

- 16.10.2017 г. Фигурант вину признал. <...> Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей, - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что 8 ноября в городской суд поступило ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу о продлении ареста Оганесяна до 9 февраля 2018 года. Рассмотрение запроса намечено на 13 ноября.

Как отмечается на сайте регионального управления СК РФ, в настоящее время Оганесян знакомится с материалами уголовного дела, его объем составляет более 30 томов. В этом году следствие собирается направить дело в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, стадион "Санкт-Петербург" строился с июня 2007 по декабрь 2016 года. Первый официальный тестовый матч на арене был сыгран 23 апреля - "Зенит" победил "Урал" (2:0). Летом на арене были сыграны 4 встречи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Следующим летом стадион "Санкт-Петербург" семь игр чемпионата мира 2018 года - четыре на групповом турнире, один матч на стадии 1/8 финала, а также один из полуфиналов и матч за третье место.

В 2020 году арена примет 4 матча чемпионата Европы - три на групповом этапе, а также одну игру 1/4 финала.