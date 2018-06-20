Бразилец, певший оскорбительную песню в адрес россиянки, уволен с работы

Бразильская авиакомпания Latam уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона за непристойное поведение во время чемпионата мира-2018.

Уилсон был в группе бразильских фанатов, скандировавших в России оскорбительную кричалку. В интернете появилось видео, как россиянка стоит в окружении бразильцев, которые скандируют по-португальски "розовая вагина", добавляя слово "русская".

Девушка, судя по реакции, не знает значения слов.

На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать бразильских фанатов. Нескольких из них удалось опознать. Так в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса начато служебное расследование.

Автор петиции Алена Попова направила ее в МВД РФ и посольство Бразилии в России. Она требует привлечь к ответственности "за унижение чести и достоинства девушки и всех женщин России". По ее мнению, "присутствующие на видео иностранные граждане должны принести публичные извинения и самой девушке, и всем гражданкам РФ за сексизм, неуважение к законам РФ, неуважение к гражданкам РФ, оскорбления, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку".

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