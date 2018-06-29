Бразильцы тренируются без Марселу и Косты

Футболисты сборной Бразилии вышли на тренировку накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики без защитника Марселу и нападающего Дугласа Косты, сообщает ТАСС. Оба игрока получили повреждения в предыдущих матчах группового этапа и проводят курс восстановления.

Тренировочное занятие прошло на стадионе "Юг-Спорт" в Сочи, где "пентакампеоны" работают во время всего чемпионата мира. Бразильцы выполнили несколько разминочных упражднений, после чего поработали с мячом. Марселу и Коста занимались по индивидуальной программе.

Напомним, Бразилия и Мексика встретятся 2 июля в Самаре.

Бразилия - Мексика: текстовая трансляция 2 июля в 17.00 по московсокму времени. Самара