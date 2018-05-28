Бен Арфа станет спортивным обозревателем на время ЧМ-2018

Полузащитник "ПСЖ" Атем Бен Арфа, который летом станет свободным агентом, попробует себя в журналистике. Как сообщает France Football, хавбек на время чемпионата мира в России будет обозревателем издания и начнет писать свою авторскую колонку о событиях на мировом первенстве.

Напомним, что с апреля 2017 года Бен Арфа не выходил на поле, поскольку тренерский штаб "ПСЖ" на него не рассчитывал, а искать новый клуб себе игрок не хотел, получая зарплату по контракту с парижанами, который истекает в июне.