Белоруссия - четвертая сборная, которую Люксембург смог обойти в отборочной группе

Люксембург в четвертый раз в истории завершает выступления в отборчных группах крупных турнирах не на последнем месте. Сыграв вничью в заключительном туре с Болгарией (1:1), люксембуржцы обошли в турнирной таблице Белоруссию с шестью очками (победа и три ничьи) против пяти.

Ранее люксембуржцы смогли финишировать на предпоследнем месте в отборе Евро-1996 (10 очков против 2 у Мальты), ЧМ-2010 (5 очков против 3 у Молдавии) и Евро-2016 (по 4 очка с Македонией, преимущество в личных встречах).

Кроме того, в отборочном турнире Евро-1964, когда не разыгрывался групповой турнир, люксембуржцы сперва обыграли Голландию (1:1, 2:1), а в 1/4 финала только в дополнительном третьем матче уступили Дании (3:3, 2:2, 0:1).