Бельгия победила Англию и выиграла бронзу ЧМ-2018!

Сборная Бельгии в матче за 3-е место чемпионата мира-2018 обыграла Англию (2:0) и стала бронзовым призером турнира в России.
Уже на 4-й минуте встречи отличился защитник Тома Менье. В концовке встречи окончательный счет установил Эден Азар.
Для бельгийцев это лучший результат в истории. На турнире в 1986 году они в матче за 3-е место уступили Франции.
Напомним, что в группе Бельгия обыграла Англию со счетом 1:0.
Чемпионат мира-2018
Матч за 3-е место
Голы: Менье, 4 (1:0). Э.Азар, 82 (2:0).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Витсель, Тилеманс (Дембеле, 78), Де Брейне, Э.Азар, Шадли (Фермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60).
Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Джоунс, Триппьер, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Делф, Роуз (Лингард, 46), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).
Предупреждения: Стоунс, 52. Магуайр, 77. Витсель, 90+3.
Судьи: ФАГАНИ, Мансури, Сокандан (все Иран).
ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Валери (Италия).
14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64406 зрителей.
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