Бельгия победила Англию и выиграла бронзу ЧМ-2018!

Сегодня. Санкт-Петербург. Бельгия - Англия - 2:0. 5-я минута. Тома МЕНЬЕ открывает счет в матче. Фото REUTERS

Сборная Бельгии в матче за 3-е место чемпионата мира-2018 обыграла Англию (2:0) и стала бронзовым призером турнира в России.

Уже на 4-й минуте встречи отличился защитник Тома Менье. В концовке встречи окончательный счет установил Эден Азар.

Для бельгийцев это лучший результат в истории. На турнире в 1986 году они в матче за 3-е место уступили Франции.

Напомним, что в группе Бельгия обыграла Англию со счетом 1:0.

Чемпионат мира-2018

Матч за 3-е место

Бельгия – Англия – 2:0 (1:0)

Голы: Менье, 4 (1:0). Э.Азар, 82 (2:0).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Витсель, Тилеманс (Дембеле, 78), Де Брейне, Э.Азар, Шадли (Фермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Джоунс, Триппьер, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Делф, Роуз (Лингард, 46), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).

Предупреждения: Стоунс, 52. Магуайр, 77. Витсель, 90+3.

Судьи: ФАГАНИ, Мансури, Сокандан (все Иран).

ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Валери (Италия).

14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64406 зрителей.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь