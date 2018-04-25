Базы команд ЧМ-2018 на Кубани оборудовали системами безопасности

Все тренировочные базы для команд чемпионата мира-2018 оборудованы необходимыми системами антитеррористической и противопожарной безопасности, сообщает Welcome 2018 со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. На базах региона будут проживать шесть сборных: Испания (в Краснодаре), Бразилия и Польша (в Сочи), Дания (в Анапе), Исландия и Швеция (в Геленджике).

- На объектах установлены системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, тревожные кнопки, – рассказал Кондратьев. – Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всем командам-участницам чемпионата мира. Учитывая, что после турнира три тренировочные базы в Сочи, Геленджике и Анапе, находящиеся в зоне ответственности края, будут переданы детским спортивным школам, данный вопрос особенно важен.

До конца мая все спортивные объекты пройдут этапы обследования, категорирования и утверждения паспортов безопасности. Мы постарались учесть пожелания всех команд, которые решили базироваться на Кубани. Была проделана большая работа – от строительства новых объектов до благоустройства прилегающей территории. Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство.