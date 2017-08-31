Базу ЧМ-2018 в Таганроге сдадут досрочно

Тренировочную базу для участников чемпионата мира-2018 в Таганроге сдадут досрочно, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области. Уже 10 сентября на поле стадиона "Торпедо" начнется засев газона. Полностью завершить работы по обустройству футбольного поля планируется до конца сентября. Строительство идет с опережением графика на один месяц, контрактный срок сдачи объекта – декабрь 2017 года.

База в Таганроге станет одной из 64 для участников ЧМ-2018. После завершения чемпионата мира база будет использоваться для развития детско-юношеского футбола.