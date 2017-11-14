19:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Азмун призвал иранских болельщиков посетить Россию во время чемпионата мира


Нападающий сборной Ирана и "Рубина" Сердар Азмун надеется, что болельщики останутся под впечатлением во время чемпионата мира-2018. Кроме того, футболист казанского клуба позвал болельщиков на игры национальной команды.

- Очень бы хотел, чтобы иранские болельщики приехали и познакомились с Россией, - цитирует RT Азмуна. - Уверен, многие останутся под впечатлением от русской культуры и местных обычаев в регионах, а также доброжелательности людей. Ну и конечно же, в России потрясающие по красоте города.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/449459-azmun-intervyu-kollimor-rt

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий