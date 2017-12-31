Айзек Окоронкво: "России не надо думать, что им удастся легко выйти из группы ЧМ-2018"

Бывший защитник ряда российских клубов Айзек Окоронкво считает, что сборной России не стоит недооценивать соперников по групповому турниру на чемпионате мира-2018. Россияне сыграют в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

- Как бы банально это ни звучало, но на чемпионате мира действительно нет слабых сборных. Любой кто так думает, ошибается. Уровень конкуренции здесь такой же, как в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что есть группы потруднее и полегче, но разница не так ощутима. Даже про турнирную ситуацию сборной России нельзя говорить, что она простая. Ваши футболисты не должны думать, будто им удастся легко выйти из группы. К примеру, Египет – очень серьезный соперник, всегда входивший в число лучших африканских команд.

– В России мало что известно о сборной Египта. Что могли бы рассказать о ней?

– У нее есть богатый опыт выступлений на высоком уровне. Египтяне и на чемпионатах мира пару раз участвовали, и на каждом Кубке Африки претендуют как минимум на медали. Для всех африканских команд характерны несколько сильных сторон – скорость, единоборства и техника. Египет в этом плане исключением не стал, поэтому с ним нужно быть очень аккуратным. К тому же в его составе есть немало игроков из ведущих европейских лиг.