Артем Дзюба: "Из "Зенита" вырезали 70-80 процентов игроков, а меня выкинули как шавку"

Форвард сборной России Артем Дзюба вспомнил период в своей карьере, когда был вынужден уйти из "Зенита" в аренду в тульский "Арсенал". Петербургской командой тогда руководил итальянец Роберто Манчини.



- Меня выкинули как собаку, как шавку. И не только меня, многих, - сказал Дзюба. - Это меня больше всего обидело, оскорбило и разозлило. В этой ситуации надо спасибо сказать Александру Дюкову (председателю совета директоров "Зенита". - Прим. "СЭ").



Это человечище. Он старался не вмешиваться, но оставался порядочным человеком, который мог выслушать и по-человечески понять, хотя при своих возможностях мог просто не замечать. Все прекрасно видел и понимал, но по-человечески хотя бы выслушал.



Ты отдаешься в каждом матче, борешься и два года забиваешь больше всех в команде. Я не спорю, это благодаря потрясающим партнерам, чего я не скрываю. И после этого кто-то вырезает 70-80 процентов игроков, таких, как Жулиану, Нету, Мак, Шатова и меня. Просто вышвырнули.



Мне ближе метод работы, основанный на человеческих отношениях. Не бывает побед без человеческих отношений. Нужно уметь общаться с людьми.



Надо называть вещи своими именами и не упираться. У меня был разговор с тренером. Я попросил: "Скажите, что я как футболист вам не нужен, и меня здесь не будет". – "Нет, ты нужен как футболист".



При этом идут какие-то закулисные игры, а ты бьешься в закрытую дверь. А потом выкидывают. Когда начинается вся эта клоунада, это немножко обижает.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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