Аргентинцы хотят, чтобы их соотечественников, избивших хорвата на ЧМ, оставили в России и отправили в Сибирь

В Аргентине отметили оперативность, с которой были выявлены болельщики, напавшие на хорвата во время чемпионата мира-2018. Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич назвала имена нападавших и попросила Россию депортировать их. Это заявление Буллрич вызвало значительный резонанс в Аргентине, где подчеркнули скорость, с которой российская сторона вычислила нарушителей.

– Я надеюсь, что после депортации судья не отпустит их сразу же. Это было бы насмешкой над правосудием и верой в то, что оно может нам помочь, – написал подписчик Буллрич Хорхе Мартинес в Твиттере.

– Пожалуйста, Патрисия, сделайте так, чтобы документы на депортацию потерялись и они провели несколько месяцев в российской тюрьме, – предложил пользователь Хуанчо.

– Депортируют их, а дальше что? Если их отпустят на следующий день после депортации? Разве нельзя договориться с Россией, чтобы они остались там и работали бесплатно в Сириби? – обратилась к министру в Твиттере читательница Сильвия Бьянко, выражая мнение большинства комментаторов, которые предложили, чтобы российское правосудие разобралось с нарушившими закон аргентинцами.

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