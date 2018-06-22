Аргентина после Хорватии: Месси молчал, говорил один Маскерано

Футболисты сборной Аргентины почти в полном составе проигнорировали пишущую прессу после поражения от Хорватии (0:3) в матче чемпионата мира по футболу-2018 в Нижнем Новгороде. Выйдя в микст-зону, Лионель Месси и его партнеры прошли мимо трех рядов журналистов без остановок с одним исключением - на пару вопросов ответил полузащитник Хавьер Маскерано.

- Мы опустошены. Сейчас не лучший момент что-то анализировать. Нужно это пережить, - сказал Маскерано.

Капитан команды Месси в первых рядах под прикрытием сотрудника службы безопасности ушел от корреспондентов, не произнеся ни слова и не проявляя эмоций. В зоне тв-журналистов ситуация принципиально не изменилась. Аргентинцы все вместе ушли на выход к автобусу. (Артем АГАПОВ)

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