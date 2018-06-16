15:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аргентина - Исландия: Рагнар Сигурдссон сыграет с первых минут


Стал известен состав Исландии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины. С первых минут на поле появится защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон. Еще два футболиста дончан - Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон - остались в запасе.

Стартовый состав Исландии: Халльдоурссон - Сайварссон, Ауднасон, Р. Сигурдссон, Магнуссон - Гвюдмундссон, Халльфредссон, Гуннарссон, Бьяднасон - Г. Сигурдссон, Финнбогасон.

Аргентина - Исландия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)

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