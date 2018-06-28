Антонио Рукавина: "Против Бразилии сложно. Нужно было отбирать очки у Швейцарии"

Защитник сборной Сербии Антонио Рукавина после матча чемпионата мира-2018 против Бразилии (0:2) отметил, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф в предыдущей игре со Швейцарией (1:2). По словам игрока, несмотря на вылет с турнира, он получил удовольствие от встрчи с пентакампеонами.

- Против Бразилии было сложно что-то сделать. Нужно было отбирать очки у Швейцарии, - заявил Рукавина. - Когда в матчах с большими командами не забиваешь первым, становится сложно. Но ведь это Бразилия, сборная пять раз становилась чемпионом мира. Там собраны отличные футболисты. Я получил удовольствие, сыграв в этом матче. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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