Анте Ребич: "Аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси"

Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич раскритиковал сборную Аргентины за слабую игру в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Хорваты разгромили аргентинцев 3:0, и Ребич передумал просить футболку у капитана соперников Лионеля Месси.

- Если честно, я хотел попросить у Месси футболку для моего друга. Он большой поклонник Лео, – цитирует Goal Ребича. – Но аргентинцы произвели такое плохое впечатление, что я передумал просить футболку у Месси.

Если честно, я ожидал намного большего. Хотя бы от тех футболистов, которые играют в премьер-лиге, которые привыкли к высокому ритму и единоборствам.

Вы видели Николаса Отаменди – на четвертой минуте Манджукич обошел его и тот начал качаться по газону. Я разочарован их поведением, их несоблюдением фейр-плей, не говоря уже о том, как они нас провоцировали. Спортсмены должны уметь проигрывать.

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