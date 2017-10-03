Андрей Шевченко: "У сборной Украины впереди два финала, но первый - Косово"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что будет требовать заоблачного настроя от всех игроков в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018. Он также добавил, что у команды есть четкий план – выиграть встречи против Косово и Хорватии.

– Для меня первый месседж для ребят – матч против Косово. У нас два финала, но первый – Косово, – приводит "Террикон" слова Шевченко. – Сейчас это самая важная игра в группе. Заоблачный настрой должен быть. И это я буду требовать от каждого игрока.

Если кто-то не будет понимать – буду требовать еще жестче. Есть четкий план – выиграть два матча. От этих игр зависит, какое место займем в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место.

Сборная Украины матч против Косово проведет 6 октября, против Хорватии – 9 октября.