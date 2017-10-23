Андрей Шевченко: "Ответственность за невыход на ЧМ-2018 лежит на мне"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на себя ответственность за непопадание на чемпионат мира-2018. Украинцы заняли третье место в отборочной группе, пропустив вперед Исландию и Хорватию.

- Да, мы не попали на чемпионат мира и вся ответственность за этот результат лежит на мне, - цитирует sportarena.com Шевченко. - Но все-таки мы до последнего шага всерьез боролись за выход из группы, а значит многое делаем правильно. Хотелось бы поговорить о структуре игры. У меня есть данные, которые говорят о том, что Украина занимает второе место после Хорватии по всем статистическим показателям. Мы занимаем первое место по созданным моментам и ударам, но практически последнее место – по реализации. То есть мы создаем моменты, но их не реализуем.