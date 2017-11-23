Андрей Кутепов: "Есть задержки по строительству стадиона в Самаре. Но уже весной там пройдут тестовые матчи"

Председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по подготовке к чемпионату мира 2018 года Андрей Кутепов рассказал, что новый стадион в Самаре имеет задержки в строительстве. При этом он выразил уверенность, что арена будет сдана в срок и уже весной на ней будут проведены тестовые матчи.

– Наша комиссия законодательно пытается вести строительство таким образом, чтобы после чемпионата мира стадионы были жизнеспособны. Мы смотрим не только на то, в каком состоянии объекты, но и готовим дальнейшее использование стадионов, – сказал Кутепов. – В комиссию входят 22 человека, имеющие определенный нужный опыт.

Мы были в Нижнем Новгороде, Самаре, Астрахани, Волгоград. В той или иной степени стадионы находятся в хорошем состоянии. Понятно, что на аренах еще будут тестовые матчи. Власти тщательно погружены в строительство. Но повторюсь, мы уже готовим сооружения к будущему, которое настанет после турнира.

– Есть города, которые отстают в строительстве арены?

– Точно готовы четыре города, которые проводили Кубок конфедераций. Остальные находятся в подготовительной стадии. У нас есть определенные задержки строительства в некоторых городах, особенно в Самаре. Но к весне тестовые матчи, которые запланированы, обязательно пройдут. Беспокойств нет. В том числе и в упомянутой Самаре. Хотя, скажем честно, арена непростая. Но новый глава региона хорошо погружен в проблемы, и мы уверены, что все будет сдано в срок. Тем более, "Крылья Советов" скоро вернутся в высшую лигу.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. (Павел ГУРЕВИЧ)