Андреас Гранквист: "Швеция намерена сконцентрироваться на атаке в матче с Кореей"

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что команда уверена в своей обороне и намерена сконцентрироваться на атаке в своем первом матче чемпионата мира по футболу с командой Кореи. Защитник "Краснодара" назвал прекрасным стадион "Нижний Новгород", построенный к ЧМ-2018.

– Наша защита дает нам возможность чувствовать себя в безопасности, – цитирует ТАСС Гранквиста. – Мы бы хотели, конечно, сконцентрироваться на атаке, создавать возможности для себя. На защиту мы полагаться можем.

Я немало играл в России и могу оценивать. У нас не было возможности пока осмотреть город, потому что мы прибыли лишь вчера вечером, было не до туризма. Сейчас концентрируемся на подготовке к матчу, у нас хорошие впечатления.

На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F. Шведы также встретятся с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты