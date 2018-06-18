16:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алиу Сиссе: "Африканская сборная однажды выиграет чемпионат мира"


Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе выразил уверенность, что африканская сборная однажды сможет выиграть чемпионат мира по футболу. Ранее команды из Африки на чемпионатах мира не проходили дальше 1/4 финала.

- Сенегал сильно изменился с 2002 года, когда наша сборная дошла до четвертьфинала, - цитирует "Р-Спорт" Сиссе. - Сменился менталитет, образование, медицина – на новом уровне. Команда 2002 года принесла много радости Сенегалу, надеюсь, что и нынешний состав сделает это. Я убежден, что африканская сборная в какой-то момент выиграет чемпионат мира. Наши команды только 20 лет назад стали играть на чемпионатах мира, но мы уже давно не просто участники. У нас нет комплексов при встрече с европейскими командами.

Первый матч на ЧМ-2018 Сенегал проведет против Польши. Игра состоится 19 июня в Москве на стадионе "Спартак".

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180618/1138182167.html

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