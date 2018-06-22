Алексей Сорокин - о возможном появлении флагов Косово в матче Сербия - Швейцария: "Специальных мер не предусмотрено"

Генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможных провокациях со стороны болельщиков сборной Швейцарии, которые могут пронести на трибуны на сегодняшний матч чемпионата мира в Калининграде с Сербией флаги Косово. В составе швейцарцев есть девять выходцев из этого государства.

- Я могу подтвердить, что будет сделано все для того, чтобы избежать каких-то сложностей и потрясений на стадионе, - сказал Сорокин. - Специальных мер не предусмотрено. Наша задача - обеспечить порядок на трибунах и, в принципе, пока это удавалось. (Арман МКРТЧЯН)

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