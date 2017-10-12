Алексей Сорокин: "Динамика подачи заявок на билеты ЧМ-2018 превысила мои ожидания"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин остался доволен количеством заявок на билеты на матчи чемпионата мира. В среду завершился первый этап подачи заявок, всего их подано чуть меньше 3,5 миллиона.

- Это очень хорошая, воодушевляющая цифра. После того, как многие команды отобрались, появились новые страны - лидеры по количеству поданных заявок. Мы никаких ставок на темпы не делали. Примерно этого и ожидали, но мои личные ожидания реальная динамика обогнала, - цитирует ТАСС Сорокина. - Невыход сборной США? Ни расстройств, ни каких-то положительных эмоций по поводу невыхода или выхода команд мы не можем себе позволить. Мы призваны предоставить всем командам одинаковый уровень обслуживания и комфорта. Каждую неотобравшуюся команду жалко по-своему.