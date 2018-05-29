Алексей Смертин: "В России люди знают, что такое гостеприимность и уважение"

Бывший капитан сборной России, офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации в футболе Алексей Смертин призвал гостей чемпионата мира-2018 не верить сплетням относительно страны. Бывший полузащитник отметил, что ждет начала турнира с огромным оптимизмом.

Я уверен, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне во всех аспектах, – цитирует Goal Смертина. – Моя уверенность базируется на Кубке конфедераций, где не было ни одного случая дискриминации. В России люди знают, что такое гостеприимность и уважение. Так что я приглашаю вас приехать. Увидите все своими глазами. Не верьте сплетням.

Иногда я встречаюсь с бывшими товарищами по команде или теми, против кого играл. И те, кто был в России, очень тепло о ней отзываются, говорят только хорошее. Конечно же, меня это радует. Никто из тех, кто побывал в России, не скажет, что здесь плохая футбольная атмосфера. Поэтому я с огромным оптимизмом ожидаю чемпионата мира.

Мы определенно достигли прогресса, его можно заметить. Во-первых, мы внедрили систему наблюдения в РФПЛ, которая используется на матчах с повышенным риском. Также мы открыли специальный антидискриминационный курс в Московском государственном университете, а также ввели образовательную программу против дискриминации в школах. В сотрудничестве с организацией "Футбол против расизма в Европе" (FARE) мы используем баннеры и рекламу на стадионах. Еще мы организовали мультиэтнический турнир на Молодежном фестивале в Сочи. Кроме того, мы проводим межконфессиональные мероприятия.

Я уверен, что Россия наилучшим образом проведет турнир. Кубок конфедераций показал, что мы на это способны, пусть он и прошел в четырех городах, а не 11. Не сомневаюсь, что ЧМ-2018 пройдет идеально. Это с материальной точки зрения и инфраструктуры – стадионы, отели, аэропорты.

С нематериальной точки зрения: останутся воспоминания, особенно у молодого поколения. Я помню свои впечатления, когда мне было 11 лет. Я смотрел чемпионат мира в Мексике, увидел Марадону и хотел быть на него похожим в игре. Также я видел Мариуса Трезора и Патрика Баттистона, с которыми потом имел радость встретиться в "Бордо".

Для меня это было очень важно. Так что я могу представить, насколько важно сегодняшней молодежи увидеть эти прекрасные команды и их великолепных игроков.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

Полная версия интервью с Романом Авдеевым



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