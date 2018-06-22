12:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Александр Тарханов: "Когда нет слаженности, Месси тоже не может все на себе тянуть"


Заслуженный тренер России Александр Тарханов отметил, что игра сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу абсолютно не организована. Однако, по его словам, команда еще может выйти в плей-офф турнира. 

 
Четверг. Нижний Новгород. Аргентина - Хорватия - 0:3. Лионель МЕССИ (№ 10).Бог постарел. Как жаль

- Честно говоря, они же и в отборе плохо играли, каждый сам по себе (аргентинцы гарантировали выход на ЧМ-2018 только в последнем матче отборочного цикла), - цитирует ТАСС Тарханова. - Я посмотрел состав, так у них в запасе столько людей сидят, которые могли усилить сборную. Считаю, что и Маскерано - не опорник, а центральный защитник, ведь в обороне у них вообще беда была, отбивали куда попало. Атаки тоже нет, потому что не организована вообще игра, в первом матче тоже очень плохо играли.

Когда нет слаженности, Месси тоже не может все на себе тянуть. Бывает, вытаскивает какие-то игры, как последний матч отборочного этапа (который аргентинцы выиграли у сборной Эквадора со счетом 3:1, Месси оформил хет-трик), но не всегда получается.

Думаю, что сборная Аргентины еще может выйти в плей-офф, хотя те же исландцы - хорошая команда, они могут обыграть нигерийцев.

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