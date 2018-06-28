Александр Мостовой: "С Испанией в любом случае играешь от обороны. Но у нас есть шансы"

Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией. Встреча состоится 1 июля в "Лужниках", начало матча - в 17.00 по московскому времени.

– Не стал бы утверждать, что Испания однозначно пройдет дальше, – говорит Мостовой. – Шансы у России есть, с учетом всех сюрпризов, которые происходят на этом чемпионате. За 90 минут игры произойти может все что угодно.

– Вам не показалось, что нынешняя сборная Испании не так сильна, как в прошлые годы?

– А кто выглядит лучше? Нет ни одной сборной, которая на голову сильнее других. В какой-то мере, это Бразилия, и то – вроде бы. Еще есть Бельгия, но она пока не встречалась с соперниками из первой десятки рейтинга ФИФА. Остальные испытывают проблемы, потому что все уже научились играть в футбол. Плюс работает тактика, когда весь состав становится у своих ворот и рассчитывает на контратаку. Многие этим пользуются. Я бы не сказал, что испанцы выглядят плохо. Если не брать матч с Португалией, когда игра шла туда-сюда, против испанцев выходили команды, у которых по 11 человек выстраивались сзади. Многое будет зависеть от тактических схем.

– России тоже нужно будет так играть – от глубокой обороны?

– Не знаю, какой состав выйдет, но мне кажется, он не будет оборонительным. Раньше мы выставляли в семь игроков обороны – пять защитников и двух опорных. Сейчас действуем в четыре защитника, а остальные ребята заточены на атаку. С Испанией априори будешь играть от обороны, потому что испанцы берут мяч и держат его – отнять очень тяжело. Футболисты у них очень техничные. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь